Xiamen Tungsten Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie der Xiamen Tungsten wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,67 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 16,78 CNH deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -10,12 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem aktuellen Wert von 17,07 CNH liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,7 Prozent darunter. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Xiamen Tungsten auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Xiamen Tungsten-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,68 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt sie damit 15,44 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,24 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -8,24 Prozent, wobei Xiamen Tungsten aktuell 15,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Xiamen Tungsten festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Xiamen Tungsten in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Auswertung genutzt wurden. Dabei standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings ergibt die Analyse konkret berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.