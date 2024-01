Xiamen Tungsten Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Xiamen Tungsten-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 18,33 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 17,15 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -6,44 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 17,07 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von +0,47 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Xiamen Tungsten ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer Empfehlung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Xiamen Tungsten-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -17,47 Prozent erzielt, was 10,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,74 Prozent, und Xiamen Tungsten liegt aktuell 10,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Xiamen Tungsten beträgt aktuell 22,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Xiamen Tungsten-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.