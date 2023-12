Xiamen Tungsten Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten zwei Wochen wurde Xiamen Tungsten von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung der Kommentare ergab eine überwiegend neutrale Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Xiamen Tungsten wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xiamen Tungsten liegt der RSI7 bei 53,4 Punkten und der RSI25 bei 63,11 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Xiamen Tungsten 9,43 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist nur eine Abweichung von -1,71 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Xiamen Tungsten-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.