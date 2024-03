Xiamen Tungsten Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Xiamen Tungsten-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Xiamen Tungsten-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 26,28 und ein RSI25-Wert von 26,21, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 17,56 CNH für die Xiamen Tungsten-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,62 CNH (+11,73 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Xiamen Tungsten veröffentlicht. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, mit einer Gesamtbewertung von "Gut".