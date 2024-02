Xiamen Tungsten Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Xiamen Tungsten hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,18 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche dar, die im Durchschnitt um -24,65 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -24,65 Prozent hatte, liegt Xiamen Tungsten um 3,53 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Xiamen Tungsten in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung der Stimmung bei Xiamen Tungsten festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend wird Xiamen Tungsten daher in dieser Stufe ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xiamen Tungsten-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,75 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 16,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,07 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,5 CNH, was einer Abweichung von -2,18 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit vielen positiven Themen rund um den Wert. Die Redaktion hat jedoch auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass Xiamen Tungsten in den verschiedenen Kategorien überwiegend schlecht bewertet wird, sowohl im Vergleich zu anderen Aktien und Branchen, als auch hinsichtlich des Sentiments und der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung ist jedoch positiver, was zu einer gemischten Gesamteinschätzung führt.