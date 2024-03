Xiamen Trade Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Xiamen Itg hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -10,83 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,66 Prozent aufweist, schneidet Xiamen Itg mit einer Rendite von 3,83 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Xiamen Itg diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag war die Stimmung eher negativ. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Xiamen Itg liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xiamen Itg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,42 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,13 CNH liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.