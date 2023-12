Xiamen Trade Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Der Aktienkurs von Xiamen Itg hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 25,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Xiamen Itg eine Outperformance von +25,23 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Xiamen Itg mit einer Rendite von -0,07 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 25,18 Prozent verzeichnen. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Xiamen Itg bei 6,85 CNH, was -0,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -13,07 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine positive Einschätzung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist positiv. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren hoch, und es konnte eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden. Daher wird der Aktie von Xiamen Itg bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.