Xiamen Savings Environmental Industrial Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Xiamen Zhongchuang Environmental wird von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Analyse der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xiamen Zhongchuang Environmental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,12 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,54 CNH liegt somit deutlich darüber (+19,94 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 7,64 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+11,78 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war gering. Daher wird die langfristige Stimmung als neutral eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Zhongchuang Environmental mit 196,22 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf Grundlage dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet.