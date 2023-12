Xiamen Savings Environmental Industrial Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Xiamen Zhongchuang Environmental-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,87 CNH einen Abstand von +10,53 Prozent vom GD200 (7,12 CNH) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,42 CNH, was einem Abstand von +6,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xiamen Zhongchuang Environmental-Aktie zeigt einen Wert von 86,21, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividendenrendite ergibt sich, dass Anleger bei einer Investition in die Aktie von Xiamen Zhongchuang Environmental eine geringere Rendite von 1,48 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Xiamen Zhongchuang Environmental, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.