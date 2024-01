Xiamen Savings Environmental Industrial Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Xiamen Zhongchuang Environmental wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,6 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Xiamen Zhongchuang Environmental derzeit bei 196,22, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei Xiamen Zhongchuang Environmental eine Rendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,48 Prozentpunkten, was eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens zur Folge hat.

Das Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird auch in diesem Punkt Xiamen Zhongchuang Environmental eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Zusammenfassend erhält das Xiamen Zhongchuang Environmental-Wertpapier daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in verschiedenen analysierten Abschnitten.