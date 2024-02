Xiamen Port Development Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Port Development liegt mit einem Wert von 16,8 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Xiamen Port Development eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine Veränderung zum Negativen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Performance von Xiamen Port Development in den vergangenen 12 Monaten betrug -20,66 Prozent, was eine Underperformance von -11,14 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen 3,81 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0,86 Prozent liegt Xiamen Port Development 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.