Xiamen Port Development Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Xiamen Port Development wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Benutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" einzustufen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Xiamen Port Development wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Xiamen Port Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Xiamen Port Development beläuft sich mittlerweile auf 7,22 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,35 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,05 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,49 CNH. Somit ist die Aktie mit -2,16 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral". Die Gesamtnote für Xiamen Port Development in diesem Punkt ist daher "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xiamen Port Development eine Performance von -12,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um -8,64 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -4,25 Prozent im Branchenvergleich für Xiamen Port Development bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,49 Prozent im letzten Jahr. Xiamen Port Development lag 1,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.