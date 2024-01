Xiamen Port Development Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Xiamen Port Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,48 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 7,27 CNH, was einem Unterschied von -2,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,2 CNH wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+0,97 Prozent Abweichung). Somit erhält die Xiamen Port Development-Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Xiamen Port Development-Aktie mit -9,38 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche mit einer mittleren Rendite von -0,7 Prozent liegt die Xiamen Port Development deutlich darunter mit 8,68 Prozent. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Gut" vergeben. Der RSI25-Wert von 49 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Untersuchungen auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde bezüglich Xiamen Port Development überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Xiamen Port Development diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Xiamen Port Development daher in Bezug auf die technische Analyse, den Branchenvergleich und die Anlegerstimmung als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.