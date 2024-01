Xiamen Meiya Pico Information Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Sdic Intelligence Xiamen Information hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite damit um 3,87 Prozent über dem Durchschnitt von 12,58 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 18,93 Prozent, und Sdic Intelligence Xiamen Information liegt aktuell 2,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sdic Intelligence Xiamen Information derzeit eine Rendite von 0,28 % aus. Dies ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 1,02 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Das Sentiment und der Buzz um Sdic Intelligence Xiamen Information wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In der technischen Analyse ist die Sdic Intelligence Xiamen Information derzeit -14,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -27,94 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.