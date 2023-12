Xiamen King Long Motor Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Xiamen King Long Motor wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,44 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (7,52 CNH) um +1,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,18 CNH, was einer Abweichung von -8,07 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft und insgesamt erhält sie das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xiamen King Long Motor liegt bei 87,23 und führt zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,58 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich hier also eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Xiamen King Long Motor eingestellt waren. Es gab zwei positive und sieben negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Xiamen King Long Motor daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche erzielte Xiamen King Long Motor in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,19 Prozent. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Performance mit 40,14 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Xiamen King Long Motor aktuell eher schlecht bewertet wird, sowohl aus technischer Sicht als auch basierend auf der Anlegerstimmung. Allerdings konnte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance im Branchenvergleich erzielen.