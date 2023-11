Xiamen King Long Motor Aktie: In Lauerstellung

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Xiamen King Long Motor wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Xiamen King Long Motor insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Xiamen King Long Motor von 8,04 CNH ist mit einer Entfernung von +10,59 Prozent vom GD200 (7,27 CNH) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,69 CNH. Dies bedeutet ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Xiamen King Long Motor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Xiamen King Long Motor lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Xiamen King Long Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Xiamen King Long Motor liegt bei 67,74, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.