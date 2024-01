Xiamen Kehua Hengsheng Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es bei Kehua Data eine Aufhellung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kehua Data daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kehua Data-Aktie beträgt derzeit 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt, dass Kehua Data weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Kehua Data also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Kehua Data derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Kehua Data beträgt derzeit 0,19 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt lassen diese Analysen also Rückschlüsse auf die aktuelle Situation der Kehua Data-Aktie zu und zeigen, dass sie gemischte Bewertungen aufweist, sowohl in den sozialen Medien als auch hinsichtlich des RSI, des KGV und der Dividende.