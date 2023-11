Xiamen Kehua Hengsheng Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle Kehua Data-RSI liegt bei 92,23, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 46,83, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ein niedrigeres KGV lässt eine Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen. Kehua Data weist ein KGV von 32,48 auf, ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Kehua Data, 28,54 CNH, im Verhältnis zum GD200 (-23,13 Prozent Abstand) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 29,45 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs von Kehua Data als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Tendenzen in Bezug auf Kehua Data. Die Diskussion war in den letzten Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, ohne negative Beiträge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kehua Data eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung von der Redaktion.