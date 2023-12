Xiamen Kehua Hengsheng Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Kehua Data hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -39,28 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche Performance der Branche lag bei -1,06 Prozent. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -0,69 Prozent, wobei Kehua Data 39,65 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kehua Data beträgt aktuell 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei Kehua Data festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium mit "Schlecht" bewertet, obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Kehua Data in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kehua Data-Aktie der letzten 200 Handelstage um -25,37 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.