Xiamen Kehua Hengsheng Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Kehua Data-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,82 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 26,49 CNH weicht somit um -23,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,02 CNH) liegt mit einem Unterschied von -5,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kehua Data-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, ist größtenteils positiv, mit insgesamt acht positiven und drei negativen Tagen in den letzten Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse für Kehua Data führt.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kehua Data aktuell 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kehua Data weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kehua Data damit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger.