Xiamen Kehua Hengsheng Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Kehua Data Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 49,86, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als neutral.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Kehua Data um 13,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als schlecht eingeschätzt wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 31,99 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und Buzz der Aktie zeigen eine geringe Diskussionsintensität im Netz und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Abschließend wird die Dividende von Kehua Data im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung als niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als schlecht führt.