Xiamen Jihong Package ist zurück!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das öffentliche Echo. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen von Aktien. In Bezug auf Xiamen Jihong wurde eine mittlere Aktivität der Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Xiamen Jihong als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 10,4, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 64,82 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Gut".

In der technischen Analyse wird die Xiamen Jihong-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,91 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,05 CNH um -19,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 18,61 CNH, was einer Abweichung von -13,76 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Xiamen Jihong von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer "Gut"-Einstufung.