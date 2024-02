Xiamen Jihong Package Aktie: Der absolute Knall!

Die Xiamen Jihong wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,91 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,05 CNH um -19,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 18,61 CNH entspricht einer Abweichung von -13,76 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Xiamen Jihong eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Xiamen Jihong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,03 Prozent, was eine Outperformance von +0,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite jedoch 1,27 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.