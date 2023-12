Xiamen Intretech Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. In Bezug auf die Xiamen Intretech-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für Xiamen Intretech.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Xiamen Intretech-Aktie ein aktuelles KGV von 30 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Neutral"-Rating, da der Kurs der Aktie etwas über dem Trendsignal verläuft. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Xiamen Intretech-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Xiamen Intretech-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Einstufung.