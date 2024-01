Xiamen Intretech Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Xiamen Intretech ergibt derzeit ein neutrales Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 18,77 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 19,47 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,73 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 18,58 CNH, was einer Abweichung von +4,79 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Xiamen Intretech waren. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen und an insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiamen Intretech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,83 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 46,41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.