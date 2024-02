Xiamen Intretech Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Xiamen Intretech: Analyse und Bewertung

Xiamen Intretech wird anhand verschiedener Kriterien analysiert und bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Xiamen Intretech liegt bei 3,61, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,44, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich Xiamen Intretech positiv, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +1,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Xiamen Intretech eine Performance von -16,34 Prozent, was eine Underperformance von -3,02 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 2,55 Prozent schlechter. Aufgrund dieser Ergebnisse wird Xiamen Intretech in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt sich Xiamen Intretech in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik als positiv hervorgehoben werden kann.