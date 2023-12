Xiamen Intretech Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Dabei bedeutet ein Wert zwischen 0 und 30, dass die Aktie als "überverkauft" gilt, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Xiamen Intretech liegt bei 36,4 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 49,59 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Intretech derzeit bei 30,34, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Xiamen Intretech. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Xiamen Intretech in etwa durchschnittlich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xiamen Intretech derzeit bei 18,81 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,8 CNH liegt. Somit ergibt sich eine Distanz von -0,05 Prozent zum GD200, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,53 CNH, was einen Abstand von +1,46 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieser Analysen ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Xiamen Intretech.