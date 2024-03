Xiamen Intretech Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Dividendenrendite von Xiamen Intretech beträgt derzeit 4,31 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Xiamen Intretech als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 35,86 und der RSI25 liegt bei 43,8, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Intretech liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Xiamen Intretech gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -7,02 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Xiamen Intretech daher eine neutrale Bewertung sowohl für seine Dividendenpolitik als auch für die technische und fundamentale Analyse.