Xiamen Hexing Packaging Printing Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der gleitende Durchschnittskurs der Xiamen Hexing Packaging Printing liegt derzeit bei 3,29 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,41 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -26,75 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 3,26 CNH, was einer Distanz von -26,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Xiamen Hexing Packaging Printing mit 3,8 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Hexing Packaging Printing beträgt derzeit 35, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Behälter & Verpackung" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Xiamen Hexing Packaging Printing ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder positive noch negative Themen identifiziert werden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.