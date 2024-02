Xiamen Goldenhome Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Goldenhome Living-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 68,97), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldenhome Living verläuft aktuell bei 28,64 CNH. Da der Aktienkurs bei 20,38 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -28,84 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einer Differenz von -14,62 Prozent schlecht ab. Insgesamt ist der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Goldenhome Living festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Bereich "Schlecht" ausfällt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Goldenhome Living wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.