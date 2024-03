Xiamen Goldenhome Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Goldenhome Living zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 27,11 CNH, während der Aktienkurs bei 22,36 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,12 CNH weist eine Abweichung von +1,08 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage einen RSI von 72,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,24 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält die Goldenhome Living eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,47 Prozent erzielt, was 33,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Goldenhome Living aktuell 30,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Goldenhome Living ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.