Xiamen Faratronic Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Xiamen Faratronic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 123,15 CNH verzeichnet, was eine Abweichung von -31,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (84,13 CNH) bedeutet. Charttechnisch gesehen wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (94,64 CNH) liegt mit einem Abweichung von -11,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiamen Faratronic-Aktie derzeit überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (74,83 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (73,04 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Xiamen Faratronic-Aktie im Bereich "Informationstechnologie" um 52 Prozent unter dem Durchschnitt und in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sogar um 56,66 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine negative Einschätzung der Xiamen Faratronic-Aktie.