Xiamen Faratronic Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Xiamen Faratronic zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor eine Rendite von -39,34 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,6 Prozent, wobei Xiamen Faratronic mit 56,95 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Xiamen Faratronic hat aktuell einen RSI-Wert von 68,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiamen Faratronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 124,5 CNH. Der letzte Schlusskurs (87,21 CNH) weicht somit um -29,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (95,51 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und dafür wird die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Xiamen Faratronic wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.