Xiamen Faratronic Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse von Xiamen Faratronic zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,22 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 100,09 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 99,77 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, mit einem überkauften 7-Tage-RSI und einem neutralen 25-Tage-RSI, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Aktie deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.