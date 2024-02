Xiamen Faratronic Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Xiamen Faratronic-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 112,52 CNH erreicht hat. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 102,2 CNH, was einem Unterschied von -9,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird bei der Chartanalyse berücksichtigt. Hier liegt der letzte Schlusskurs (91,33 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+11,9 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xiamen Faratronic-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Xiamen Faratronic in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Xiamen Faratronic. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zur "Informationstechnologie"-Branche liegt die Rendite der Xiamen Faratronic-Aktie mit -39,34 Prozent mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit -14,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.