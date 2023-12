Xiamen Faratronic Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Xiamen Faratronic wird aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 121,15 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (84,65 CNH) um -30,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 93,47 CNH führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da dies einer Abweichung von -9,44 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Xiamen Faratronic festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Xiamen Faratronic mit -39,34 Prozent um mehr als 53 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 18,67 Prozent aufweist, liegt Xiamen Faratronic mit 58,01 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Xiamen Faratronic führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Xiamen Faratronic in den verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was auf eine uneinheitliche Performance hinweist.