Xiamen Changelight-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Xiamen Changelight schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,91 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 0,91 %. Der Ertrag liegt somit nur leicht unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ist zu beobachten, dass Xiamen Changelight eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Xiamen Changelight in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,31 Prozent erzielt, was 0,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie aktuell 19,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Changelight liegt bei 1370, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Xiamen Changelight daher eine "Neutral"-Bewertung.