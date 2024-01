Xiamen C, D Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Xiamen C & D-Aktie zeigt nach der technischen Analyse gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,63 CNH, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen sich ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Bezogen auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Xiamen C & D-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,99 Prozent erzielt, was eine Unterperformance im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" und der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen positive Bewertungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung, basierend auf 4 Gut- und 3 Schlecht-Signalen.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Xiamen C & D-Aktie.