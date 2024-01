Xiamen C, D Aktie: Was für ein Plan!

Der chinesische Handelskonzern Xiamen C & D hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Underperformance von -33,63 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des gesamten "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Xiamen C & D um 33,44 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende 200-Tages-Durchschnitt der Xiamen C & D-Aktie bei 10,65 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs mit 9,77 CNH deutlich darunter liegt (-8,26 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Für den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,61 CNH) jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,66 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Xiamen C & D auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Xiamen C & D geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Auch die Handelssignale ergeben ein Bild von 5 Gut- und 3 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Xiamen C & D liegt bei 39,44 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 48,47 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Xiamen C & D bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.