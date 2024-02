Xiamen C, D Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Xiamen C & D-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,33 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,13 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,94 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,74 CNH, was einen Abstand von +4 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Xiamen C & D-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 45,76 Punkten. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Xiamen C & D-Aktie eine Rendite von -16,81 Prozent erzielt, was 0,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie jedoch 0,45 Prozent über dem jährlichen Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Xiamen C & D haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch hat die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".