Xiamen C, D Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Xiamen C & D-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,63 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 9,89 CNH weist somit eine Abweichung von -6,96 Prozent auf, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,62 CNH, was einer Abweichung von +2,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Xiamen C & D durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -31,99 Prozent, was 33,5 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie sogar um 33,78 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xiamen C & D zeigt eine überverkaufte Situation mit einem RSI von 13,64 für die 7-Tage-Betrachtung, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".