Xiamen Anne Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Bei Xiamen Anne liegt das KGV mit 126,09 auf einer ähnlichen Ebene wie der Durchschnitt in der Branche "Papier & Forstprodukte". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nicht besonders günstig bewertet ist. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xiamen Anne mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher unrentabel ist. Daher wird sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Aktienkurs von Xiamen Anne hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 64,44 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, und die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xiamen Anne ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien, Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung und Anleger-Sentiment, dass Xiamen Anne derzeit eher negativ bewertet wird.