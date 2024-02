Xiamen Anne Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Dividende von Xiamen Anne im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,07 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Papier & Forstprodukte" Unternehmen ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Anne liegt mit einem Wert von 126,09 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem aktuellen Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Xiamen Anne beträgt 84,49, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 78,23, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Xiamen Anne in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Insgesamt erhält Xiamen Anne daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.