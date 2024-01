Xiamen Anne Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Xiamen Anne wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75,8 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 56,24, was bedeutet, dass Xiamen Anne weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte Xiamen Anne im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,44 Prozent, was 71,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der aktuelle Kurs der Xiamen Anne 7,55 CNH und liegt damit -0,92 Prozent unter dem GD200 (7,62 CNH), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,04 CNH auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Xiamen Anne führt.