Xiamen Anne Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Xiamen Anne hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,44 Prozent erzielt, was 72,76 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt. Dieser liegt bei -8,32 Prozent. Auch in der Branche "Papier & Forstprodukte" liegt die Aktie mit einer Rendite von 72,76 Prozent über dem Durchschnitt von -8,32 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Xiamen Anne in den letzten Wochen deutlich getrübt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine gestiegene Aktivität in Bezug auf Xiamen Anne, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Xiamen Anne-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 7,66 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,66 CNH liegt, was einer Abweichung von +13,05 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 8,19 CNH über dem gleitenden Durchschnitt um +5,74 Prozent. Daher erhält die Aktie in der charttechnischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xiamen Anne liegt bei 55,14, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.