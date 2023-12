Xiamen Anne Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Xiamen Anne-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,64 CNH liegt. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 7,28 CNH, was einem Unterschied von -4,71 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 8,06 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-9,68 Prozent), und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xiamen Anne-Aktie zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 92,59 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 64,44 Prozent erzielt, was 72,62 Prozent über dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Fundamental betrachtet weist die Xiamen Anne-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 126,09 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Xiamen Anne-Aktie somit eine neutrale bis negative Bewertung auf technischer und fundamentalen Basis, während sie im Branchenvergleich eine starke Performance zeigt.