Xiamen Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Meinungen zu Leascend in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer insbesondere positive Themen rund um Leascend diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leascend einen aktuellen Wert von 90 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen, lässt sich sagen, dass Leascend weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Leascend-Aktie bei 11,8 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,61 CNH, was einem Rückgang von 10,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 11,38 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Leascend in der einfachen Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Leascend derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,63 Prozentpunkten fällt die Einstufung bezüglich der Dividende als "Neutral" aus.