Xiamen Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das IT-Dienstleistungsunternehmen Leascend wird derzeit neutral bewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 90,04 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Leascend eine Rendite von 42,82 Prozent erzielen, was mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,81 CNH hat, während der aktuelle Kurs bei 10,7 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -9,4 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist eine Distanz von -6,14 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Leascend gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen, basierend auf der Auswertung von sozialen Medien. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Leascend daher in dieser Stufe eine Gesamtbewertung von "Schlecht".