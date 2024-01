Xiamen Airport Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Xiamen Airport Aktie befindet sich derzeit 1,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,13 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls "Neutral" lautet. Dies führt insgesamt zu einer charttechnischen Bewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung bezüglich Xiamen Airport in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund wird Xiamen Airport in diesem Aspekt mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Xiamen Airport Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,99 Prozent erzielt, was 11,6 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Rendite sogar 14,25 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiamen Airport Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis des etwas längerfristigen RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Xiamen Airport Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.