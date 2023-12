Xiamen Airport Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Xiamen Airport-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,61 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,97 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Hingegen beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 12,75 CNH, was einer Abweichung von -1,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Xiamen Airport ist insgesamt besonders negativ, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten beiden Wochen ergibt. Negative Themen standen hierbei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich schneidet die Xiamen Airport-Aktie jedoch positiv ab. Mit einer Rendite von 19,1 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt sie mehr als 20 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie", was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 78,26, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,04 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Sollten Xiamen Airport Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Xiamen Airport jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Xiamen Airport-Analyse.

Xiamen Airport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...